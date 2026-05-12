El Gobierno eliminó la obligación de cambiar válvulas de GNC cada cinco años

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la eliminación de regulaciones sobre válvulas de GNC y cuestionó normas dictadas durante la gestión de Alberto Fernández, al asegurar que “se pone para proteger, dar seguridad y cosas por el estilo” pero “la enorme mayoría de las regulaciones son kioskitos”.

A través de un posteo en redes sociales, Sturzenegger apuntó contra la resolución ENARGAS 375/2022, que establecía el recambio obligatorio cada cinco años de las válvulas utilizadas en tubos de GNC para vehículos.

“¿Cuál es el problema? Que si la válvula va a durar poco tiempo, nunca vas a poner una válvula buena que dure para siempre sino que vas usar una de menor calidad. Total, al tiempo te obligan a cambiarla. ¿El resultado? Válvulas más inseguras y un kiosko bien armado para el fabricante”, sentenció.

En ese marco, el funcionario destacó la entrada en vigencia de la resolución ENARGAS 96/26, firmada por Marcelo Nachón, que modifica el esquema de revisión técnica y habilita el reemplazo de válvulas únicamente “cuando sea necesario”. Y retrucó: “Más libertad es más seguridad y menos kioskos”.