Trazados de recorrido, modificaciones y calles de tierra: temas tratados por la Comisión de Usuarios Testigos

Responsables de la empresa Rastreador Fournier, representantes del Municipio y de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (O.M.I.C.) y usuarios del transporte público de pasajeros participaron de la última reunión de la Comisión Permanente de Usuarios Testigos que funciona en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca.

Al respecto, el concejal Luciano Cagiao informó que el principal tema abordado fue la posición de la empresa Fournier ante el estado de algunas arterias de la ciudad.

A partir de los pedidos de modificación de recorridos, la firma aseguró que no prestará servicio sobre calles de tierra.

En ese sentido, el edil remarcó que el principal problema identificado es el estado de las calles.

En este sentido, Cagiao informó que se evalúa convocar a la Secretaría de Obras Públicas de la comuna al considerar que “el estado de las calles es un factor clave que impacta directamente en la eficiencia del sistema, especialmente luego de la reciente definición del valor del boleto”.

Por otro lado, expuso que “la empresa Fournier presentó un estudio de costos vinculado a la Fiesta del Camarón, del cual surge que el servicio operó con pérdidas”.

En función de ello, se advirtió que para futuras ediciones de este tipo de eventos será necesaria una coordinación entre la empresa San Gabriel, el Municipio y las empresas prestatarias, ya que de lo contrario “no se garantizaría la cobertura total de la prestación2.

También se requirió que para la línea 500 se coordine la sincronización de los semáforos sobre avenida Alem, debido a que “actualmente el flujo presenta serias dificultades y con demoras significativas en los cruces”.

Por último, Cagiao manifestó que de cara a la próxima licitación del sistema se evalúa incorporar herramientas de análisis como mapas de calor, con el objetivo de mejorar la eficiencia del recorrido y adecuar la oferta a la demanda real de pasajeros.