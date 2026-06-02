martes, junio 2, 2026
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Reunión de comerciantes: “Es fundamental escuchar a quienes todos los días siguen apostando por generar empleo”

De La Bahía Noticias

El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara, participó del encuentro con comerciantes, empresarios y representantes de distintas instituciones convocado por la Corporación del Comercio, Industria y Servicios y la Cámara de Comercio de Bahía Blanca “para escuchar las preocupaciones y los desafíos que hoy atraviesa el sector”.

“Los comercios y las pymes son una parte fundamental de nuestras comunidades. Detrás de cada persiana abierta hay trabajo, esfuerzo e inversión”, señaló el legislador.

“En una ciudad que atraviesa desafíos importantes y en un contexto marcado por la caída del consumo, el aumento de los costos y las dificultades para sostener la actividad, es fundamental escuchar a quienes todos los días siguen apostando por producir y generar empleo”, remarcó Dichiara.

Luego, expresó que “intercambiar ideas y conocer de primera mano lo que sucede en cada distrito es clave para construir respuestas concretas y seguir impulsando el desarrollo del interior bonaerense”.

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