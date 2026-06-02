Reunión de comerciantes: “Es fundamental escuchar a quienes todos los días siguen apostando por generar empleo”

El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara, participó del encuentro con comerciantes, empresarios y representantes de distintas instituciones convocado por la Corporación del Comercio, Industria y Servicios y la Cámara de Comercio de Bahía Blanca “para escuchar las preocupaciones y los desafíos que hoy atraviesa el sector”.

“Los comercios y las pymes son una parte fundamental de nuestras comunidades. Detrás de cada persiana abierta hay trabajo, esfuerzo e inversión”, señaló el legislador.

“En una ciudad que atraviesa desafíos importantes y en un contexto marcado por la caída del consumo, el aumento de los costos y las dificultades para sostener la actividad, es fundamental escuchar a quienes todos los días siguen apostando por producir y generar empleo”, remarcó Dichiara.

Luego, expresó que “intercambiar ideas y conocer de primera mano lo que sucede en cada distrito es clave para construir respuestas concretas y seguir impulsando el desarrollo del interior bonaerense”.