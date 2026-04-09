Puente de la ruta 22: desde Río Colorado exigen “respuestas inmediatas” a Vialidad Nacional

El Gobierno de Río Colorado detalló que “el estado del puente sobre la ruta 22 ya no admite más diagnósticos” y sostuvo que “el deterioro es evidente y se agrava” en una vía estratégica bajo jurisdicción de Vialidad Nacional.

El municipio rionegrino, junto a las administraciones de La Adela y de Río Negro, “sostuvieron gestiones permanentes: notas, informes técnicos, relevamientos y presentaciones formales ante Vialidad Nacional, incluyendo una audiencia presencial en la sede del organismo en Buenos Aires, en la que presentamos documentación respaldatoria”.

Desde la gestión de Duilio Minieri se señaló que “no se trata de buscar culpables sino de exigir respuestas inmediatas a Vialidad Nacional en tanto es el organismo responsable con facultad de intervenir”.

“La seguridad, la conectividad y el desarrollo de nuestra ciudad y de toda la región no pueden esperar más y nos ponemos a disposición para ser parte de la solución”, agregó el Gobierno de Río Colorado.

Por ese puente transita cerca del 90% de la producción regional y el tránsito pesado vinculado a Vaca Muerta.

“Hablamos de una estructura de comienzos de los años sesenta, con mantenimiento insuficiente durante años y que se ha deteriorado de manera notable en los últimos años, por lo que hoy requiere intervenciones urgentes, medidas preventivas concretas y controles de carga efectivos para evitar consecuencias graves”, concluye el municipio rionegrino.