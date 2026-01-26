Más obras hidráulicas para Bahía: “No tengo dudas de que este será el año del renacer de la ciudad”

Con la presencia del intendente municipal Federico Susbielles, se realizó esta la mañana la apertura de sobres con las propuestas técnicas y económicas para concretar la obra “Desagüe pluvial en los barrios Los Olivos y Villa Floresta”, con un presupuesto oficial de $1.641.044.721, 84.

Susbielles aseguró que “estamos en una batería de licitaciones hidráulicas y un plan de obras hídricas sin antecedentes en la ciudad”.

“Lo dije al momento de asumir como intendente, la ciudad estaba en las condiciones que todos los bahienses en ese momento conocíamos: más del 55% de calles de tierra; todos sus accesos viales inviables, desconectadas ferroviariamente; una ciudad que no tenía agua en verano, no había obras iniciadas y ningún tipo de gestión municipal para solucionar esta problemática. Tampoco se realizaron obras pluviales por décadas”, agregó.

“Trabajamos, planificamos, generamos proyectos: no dejamos de mirar el futuro. Entendemos el sentir y el sufrimiento de cada uno de los bahienses y sabemos que para salir adelante, Bahía Blanca necesita el apoyo de todos. Debemos trabajar sin mezquindades, poniendo en primer lugar a los vecinos de la ciudad”.

El Intendente resaltó que “gracias a esta visión que tuvo un grupo de concejales en la aprobación del proyecto fiscal impositivo de Bahía Blanca y que se generó con las grandes empresas radicadas en nuestro medio, este plan de 13 obras por más de 30.000 millones de pesos“.

“Yo no tengo absolutamente ninguna duda que hoy está comenzando en este 2026 el renacer de Bahía Blanca; creemos que tenemos que seguir trabajando de la misma manera en la cual lo venimos haciendo”, mencionó.

El intendente afirmó que “aparte de estas obras que licitamos, ya hemos trabajado y estamos avanzando en una obra pluvial en las Acacias, más precisamente en calle Yapeyú y Charcas, por 1.051 millones”.

“Estamos empezando hoy a tirar los caños en un pluvial en calle Gualeguay, por 1.122 millones, y estamos terminando la obra de pluviales de más barrios por más de 1.470 millones”, puntualizó el jefe comunal.

Reclamo de reactivación de obra Paso Urbano de El Cholo

Además, el jefe comunal remarcó la necesidad de que el Estado Nacional reactive, de manera urgente, la obra del Paso Urbano El Cholo o de los contrario le otorgue la concesión al Puerto y al Municipio para su continuidad:

“Le vamos a pedir al Gobierno Nacional que reactive con urgencia la Obra de El Cholo y que si no van a reiniciarla que nos otorguen la concesión de la misma para que el Municipio y el Puerto puedan conseguir los capitales privados necesarios para finalización”.

Del mismo modo, enfatizó:“queremos que el Gobierno Nacional active el crédito de 200 millones de dólares que en su momento el BID aprobó para la ciudad, además de que nos acompañe en las gestiones con la CAF (Corporación Andina de Fomento) para seguir estructurando las obras hidráulicas, hídricas y viales que Bahía Blanca necesita”.

Cabe remarcar que para llevar adelante los trabajos de desagüe pluvial en calle José Hernández, en los citados barrios Los Olivos y Villa Floresta, resultaron oferentes tres empresas:

La propuesta económica más baja la efectuó la firma Coince que presupuestó los trabajos en $ 1.134.284.311,21, con una rebaja del 32.53 por ciento en relación a la estimación oficial.

Además presentaron sus ofertas las empresas Rimsol, que tasó $1.353.371.467,26 (descuento del 19.49%) e Ingeniería y Arquitectura que hizo lo propio por $2.195.849.383,75 (incremento del 30.62%).

Participaron también del acto licitatorio la secretaria de Gobierno, Florencia Molini; su par de Obras Públicas, Gustavo Trankels; el subsecretario del área, Marcelo Lauquen; y el coordinador de Delegaciones Municipales, Ignacio Caspe.