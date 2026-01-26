Bitcoin cae por debajo de los u$s88.000 y crece el temor a un nuevo “shutdown” en EE.UU.

El mercado de criptomonedas sufrió un fuerte revés este fin de semana, con el Bitcoin perforando la barrera psicológica de los u$s88.000. La corrección, que aleja al activo de los máximos de u$s125.000 alcanzados en 2025, responde a un cóctel de incertidumbre política y comercial que disparó la aversión al riesgo entre los inversores globales.

En apenas 30 minutos se liquidaron u$s60 millones en posiciones largas apalancadas, ante el temor creciente de un inminente cierre del Gobierno de los Estados Unidos.

El detonante del pánico es la fragilidad del acuerdo presupuestario en Washington, cuyo plazo vence el próximo 31 de enero. La negociación se quebró tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años abatido por agentes federales en Mineápolis, ciudad que permanece militarizada por efectivos de ICE en el marco de redadas antiinmigración.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, advirtió que su bloque no apoyará el proyecto de ley si incluye financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sin ese respaldo, los republicanos no cuentan con los votos necesarios, lo que eleva la probabilidad de una nueva parálisis administrativa similar a la de noviembre pasado, que se extendió durante 43 días.

El panorama técnico para el Bitcoin también es preocupante: analistas alertan sobre la formación de un “death cross” en los gráficos, un cruce bajista que podría arrastrar la cotización hacia la zona de los u$s70.000.

A la inestabilidad interna se suma un frente externo. El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó al primer ministro canadiense, Mark Carney, con imponer aranceles del 100% a todos los productos de Canadá si avanza en un tratado comercial con China. “China se comerá viva a Canadá”, escribió en su red social Truth Social, agregando más volatilidad a un mercado que ya opera bajo máxima tensión.