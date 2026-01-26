ATE convoca a los sindicatos estatales contra la reforma laboral de Milei

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reunirá este martes 27 al Frente de Sindicatos Estatales y a los Gremios de Empresas Públicas para debatir las medidas a adoptar frente al Proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno Nacional, cuyo tratamiento en el Senado comenzará el próximo 10 de febrero.

El encuentro se realizará a partir de las 14 horas en el Hotel Héctor Quagliaro, perteneciente al sindicato, según confirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

“Este proyecto tiene que caer por completo y para lograrlo debemos salir a las calles antes de su discusión en el Senado. En esta iniciativa se expresa una verdadera lucha de clases que tenemos que ganar”, sostuvo Aguiar.

El dirigente también cuestionó a los gobernadores que respaldan la reforma tras sus reuniones con el ministro del Interior, Diego Santilli. “Por más aval que reciban de parte de ellos, este proyecto no puede avanzar. Está orientado a quitarnos todos nuestros derechos y esconde una reforma fiscal que terminará asfixiando a las provincias”, advirtió.

ATE remarcó que, a diferencia de lo que sostiene el Gobierno, la reforma sí impacta en el sector público, ya que numerosos organismos estatales se rigen total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo. Entre ellos se encuentran PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, la Dirección General Impositiva, la Dirección General de Aduanas, la Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), el Hospital Garrahan, Dioxitek, Intercargo y Belgrano Cargas, entre otros.

Finalmente, Aguiar subrayó:

“Debemos impedir que el Gobierno logre tratar el proyecto en las sesiones extraordinarias, porque eso significaría una primera derrota parcial. En nuestro caso, vamos a reunir a todos los sindicatos estatales para definir un plan de acción concreto que se pondrá en marcha en los próximos días”.