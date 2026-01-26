El oficialismo acelera negociaciones y busca aprobar la reforma laboral en el Senado

A una semana del inicio de las sesiones extraordinarias, el oficialismo acelera las negociaciones con bloques dialoguistas y gobernadores para lograr la aprobación, el próximo 11 de febrero en el Senado, del proyecto de reforma laboral con el que el Gobierno pretende fomentar la creación de empleo registrado.

Las tratativas en la Cámara Alta están encabezadas por la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, en diálogo con la UCR, el PRO y bloques provinciales. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene conversaciones con los gobernadores y ya obtuvo el respaldo de siete mandatarios.

Uno de los puntos más conflictivos es la reducción de las alícuotas de Ganancias para las empresas, medida que impacta directamente en los ingresos provinciales. Por ese motivo, el oficialismo analiza alternativas para compensar a las provincias.

Hasta el momento, el Gobierno consiguió el apoyo de los gobernadores aliados de LLA: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco). También sumó el respaldo de los mandatarios dialoguistas Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén).

Los gobernadores reclaman compensaciones por la rebaja de Ganancias a las sociedades, que pasaría del 35% al 31,5%. Según estimaciones, esa reducción implicaría una pérdida de 1,2 billones de pesos para las arcas provinciales.

En términos legislativos, LLA cuenta con 21 senadores propios, a los que se sumarían los tres del PRO y siete de los diez radicales. Con el apoyo de Sáenz y Figueroa, alcanzaría 33 votos, aunque aún necesita cuatro más, que podrían provenir de Misiones, Chubut y Corrientes.

Dentro de la UCR, los senadores Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa) se mantienen firmes en su rechazo al proyecto.

El oficialismo obtuvo dictamen el 11 de diciembre, incorporando modificaciones que requieren mayores consensos para garantizar la sanción de la ley tanto en general como en particular.

Si bien el texto incluyó pedidos de pymes y bancos, los gobernadores continúan rechazando los cambios en Ganancias, mientras que varios bloques reclaman ajustes en el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral, para evitar que se solvente con aportes destinados a la ANSES.

Entre las modificaciones figuran la posibilidad de que las pymes paguen indemnizaciones en hasta 18 cuotas y la obligación de que los salarios se abonen únicamente en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera.

Otro punto clave es el de los convenios de ultraactividad: se resolvió que las cláusulas normativas —condiciones laborales— se mantendrán por un año, aunque no así las obligaciones, como los aportes solidarios que muchas empresas realizan a cámaras empresariales y gremios.