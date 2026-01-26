Ascacibar, cada vez más cerca de Boca: los detalles de la operación

El mediocampista y capitán de Estudiantes de La Plata, Santiago Ascacibar, está a un paso de convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, el Xeneize ofreció 5,5 millones de dólares al Pincha por el 80% de la ficha del volante de 28 años. La negociación incluye además la cesión del delantero Braian Aguirre a Estudiantes por un año, con una opción de compra de 3 millones de dólares y con el salario a cargo de Boca.

Ascacibar, cinco veces campeón con Estudiantes, ya dio el visto bueno a la propuesta. Si bien restan detalles por resolver entre las dirigencias, ambas instituciones muestran predisposición para cerrar la operación en los próximos días.

El viernes, tras ser titular en el empate ante Independiente, el mediocampista dejó entrever su inminente salida con una emotiva reacción en la puerta del vestuario visitante en Avellaneda, donde se lo vio con lágrimas en los ojos.

Este lunes, el ex Stuttgart de Alemania no participó de los entrenamientos del vigente campeón del fútbol argentino y todo indica que el técnico Eduardo Domínguez lo marginará del partido del miércoles en La Plata, justamente frente a Boca.

De concretarse, Ascacibar sería el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases, luego de la frustrada llegada del colombiano Marino Hinestroza y mientras se aguarda la definición por el mediocampista paraguayo Ángel Romero.

Mientras se espera la resolución del pase de Ascacibar, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se entrenó este lunes tras la victoria ante Deportivo

Riestra y con la mente puesta en el duelo frente a Estudiantes.

En tanto, el delantero Alan Velasco, sustituido el domingo y visto con hielo en la rodilla, no participó de la práctica. Los estudios médicos confirmaron un esguince en su rodilla izquierda, la misma en la que sufrió una rotura de ligamentos en 2024. La lesión le demandará alrededor de dos meses de recuperación.