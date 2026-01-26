El Gobierno se prepara para diseñar el proyecto de Ley Penal Juvenil con la oposición

El Gobierno Nacional define por estas horas la estrategia para elaborar el proyecto de Ley Penal Juvenil, que será debatido con la oposición en busca de los consensos necesarios para su aprobación.

En la Casa Rosada confían en poder unificar las distintas iniciativas ya presentadas en la materia con el objetivo de reducir la edad de imputabilidad. Aunque el presidente Javier Milei aspira a bajarla a los 13 años, en el oficialismo reconocen que el acuerdo alcanzado hasta ahora con los distintos sectores se limita a los 14.

No es la primera vez que el oficialismo busca involucrar a la oposición en este debate. En agosto de 2024 la Cámara de Diputados habilitó una discusión similar y en mayo de 2025 se logró dictamen.

Aunque el objetivo es aprobar la Ley Penal Juvenil en febrero, en los pasillos de Balcarce 50 admiten que los tiempos legislativos son ajustados y podrían complicar la sanción. Algunos dirigentes consideran que el tratamiento podría extenderse hasta el período ordinario que comienza el 1° de marzo.

El caso de Jeremías Monzón, el joven de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe, reactivó el debate y permitió instalar el tema en la agenda pública.

Una de las más activas en la discusión es la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

En paralelo, Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, trabajan en la estrategia para lograr media sanción de la Reforma Laboral —cuyo debate comenzará el 11 de febrero en la Cámara Alta— y avanzar en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, previsto para la misma fecha en Diputados.