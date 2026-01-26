Natalie Portman criticó a los Oscars y defendió a la película “Belén”

Natalie Portman volvió a poner en debate el funcionamiento de las principales premiaciones de la industria cinematográfica, al señalar la escasa presencia de películas dirigidas por mujeres en las categorías más relevantes.

En una entrevista con Variety, la actriz mencionó como ejemplo reciente a Belén, el largometraje argentino de Dolores Fonzi, que no logró ingresar en las nominaciones centrales.

Portman realizó estas declaraciones durante la presentación de su nueva serie The Gallerist, donde reflexionó sobre la actual temporada de premios.

Según explicó, varios de los trabajos que más la impactaron en el último año quedaron fuera de los grandes reconocimientos, especialmente en rubros como Mejor Dirección, donde la presencia femenina es mínima.

Ganadora del Oscar, Portman subrayó que la ausencia de directoras no se debe a una falta de propuestas, sino a estructuras tradicionales que aún persisten en la industria. “Todavía queda mucho por hacer”, advirtió, al tiempo que llamó a ampliar los criterios de selección y visibilizar nuevas miradas dentro del cine.