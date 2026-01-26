CAME le solicitó a Caputo reducir las multas previstas en la Ley de Inocencia Fiscal

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó una propuesta al ministro de Economía, Luis Caputo, para que instruya a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a reducir las multas previstas en la recientemente aprobada Ley de Inocencia Fiscal.

Mediante una carta formal, la entidad solicitó que el organismo presidido por Andrés Vásquez dicte normas complementarias que permitan morigerar la incidencia de las sanciones, a través de una reducción porcentual de los importes establecidos.

En el escrito, CAME planteó:

“Le acercamos una propuesta de reducción porcentual de los importes fijados para las multas previstas en los artículos 38 y 39, que contemple la capacidad económica de los contribuyentes”.

El objetivo, según detallaron, es preservar el entramado pyme federal y promover su desarrollo.

Se trata del segundo pedido que la organización realiza en relación con esta ley. El primero fue enviado el 26 de diciembre, cuando advirtieron sobre el impacto que los montos de las multas tendrían en las pequeñas y medianas empresas.

El reclamo se centra en los valores que deberían afrontar los contribuyentes en caso de incumplimiento, que se incrementaron hasta 1.100 veces respecto de los anteriores. Actualmente, las sanciones pueden alcanzar los $5 millones para personas físicas y superar los $10 millones para personas jurídicas.