Atención y servicios destinados a mascotas

Con el objetivo de promover el cuidado responsable de las mascotas y facilitar el acceso a la atención veterinaria, el Municipio pone a disposición distintos espacios y móviles de castración en la ciudad. A continuación, se detallan los horarios, lugares y condiciones necesarias para acceder a los servicios gratuitos de atención primaria y cirugías.

Atención primaria:

Lunes a viernes, de 10 a 12.30 hs en la Unidad Sanitaria Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350).

Móviles de castración:

Móvil 2: Delegación Norte (Vieytes 2700) – Turnos: 4500459 (de 8 a 14 hs)

Móvil 3: Parque Independencia (entrando por Balboa y Munilla) – Turnos: 4560139 (de 8 a 14 hs)

Móvil 4: Unidad Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350). Turnos: 4560139 y POR ORDEN DE LLEGADA (sin turno previo) de miércoles a viernes de 8 a 9 hs, hasta completar 10 cupos. Esta semana sólo se castrarán gatos.

Condiciones prequirúrgicas:

*A partir de los 6 meses

*Ayuno de alimento y agua de 12 hs.

*Perras NO pueden estar en celo

*Hembras: tienen que haber pasado dos meses desde la última parición y sin leche en las mamas.