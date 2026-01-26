Fátima Flórez confirmó que Javier Milei la irá a ver al teatro y que va a cantar un tema

La actriz Fátima Flórez anunció que este martes 27 de enero tendrá una visita muy especial en el teatro Roxy de Mar del Plata, donde presenta su espectáculo de verano Fátima Universal: en primera fila estará nada menos que su expareja, el presidente Javier Milei.

“Está confirmadísimo”, aseguró Flórez en declaraciones a La Nación+. Y agregó: “La función va a empezar a las 21 en punto porque él después tiene compromisos”.

Ante la presencia del mandatario, la artista adelantó que la función incluirá “guiños especiales” y reveló que, hacia el final del show, invitarán al público a decidir si quieren escuchar al Presidente cantar. “Seguramente la gente dirá que sí”, señaló, y anticipó que la canción elegida será “del repertorio presidencial”.

El romance entre Milei y Flórez comenzó en diciembre de 2022, tras coincidir en el programa de Mirtha Legrand. En 2023 oficializaron la relación y la actriz acompañó al entonces candidato durante su campaña presidencial.

Sin embargo, la pareja anunció su separación en abril de 2024, motivada por la intensa agenda del mandatario y el crecimiento profesional de Flórez, que les impedía compartir tiempo juntos.