Aseguran que “muchas empresas de colectivos de la provincia de Buenos Aires están al borde de la quiebra”

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, aseguró que “muchas empresas de colectivos están al borde de la quiebra” en la Provincia.

La falta de rentabilidad y la imposibilidad de cubrir los costos operativos ponen en peligro la continuidad de servicios esenciales para miles de bonaerenses.

El funcionario afirmó que “el mayor riesgo que se da en esta situación es que muchas empresas están al borde de la quiebra y eso significa la reducción del servicio, eliminación de servicios y desconectividad por parte de los bonaerenses hacia sus lugares de manera cotidiana”.

El ministro Marinucci remarcó que la reducción responde a la necesidad de las empresas de ajustar su estructura de costos frente a la suba del combustible.

Según el funcionario, “el impacto que genera la estructura de costo, este aumento de combustible, definitivamente hace inviable el sistema y definitivamente es imposible que las empresas puedan, con efectivo, como le exige hoy YPF o como le exige otras petroleras, ir a pagar el combustible que necesitan”.