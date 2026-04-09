Salud en peligro: comienzan a faltar las vacunas antigripales en la región

El municipio de Tornquist anunció que, hasta el momento, el organismo nacional correspondiente no envió nuevas dosis destinadas a la campaña de vacunación antigripal en ese distrito.

Asimismo, las dosis recibidas durante las semanas anteriores fueron escasas, por lo que aún no se ha podido completar la inoculación del personal de salud y de los grupos prioritarios.

En este sentido, se solicitó a la población de Tornquist aguardar la comunicación oficial, a través de los canales habituales del Municipio, donde se informará oportunamente la disponibilidad de vacunas.