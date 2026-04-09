Programan trabajos sobre la red de agua en Ingeniero White y Harding Green

Este jueves se realizarán trabajos de mantenimiento en el sector de Puerto Galván, informó la empresa ABSA.

“Durante la ejecución de estas tareas, se afectará el suministro de agua en Puerto Galván y en la Empresa TGS”, amplió la prestataria.

A su vez, hasta aproximadamente las 10, se realizarán trabajos en la red de agua sobre la calle Salinas Chicas, en sus intersecciones con las calles Victorica y Malharro. Como consecuencia de esas labores, se afectará el servicio en el barrio Harding Green.

Por esta razón, se solicita hacer las reservas de agua para cuando se produzca la afectación y durante ese período cuidar el agua disponible y reservar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.