Protesta en Bahía Blanca por la eliminación del programa “Volver al Trabajo”

La Plaza Rivadavia de Bahía Blanca será escenario de una de las cien movilizaciones que se harán en todo el país ante la decisión del Gobierno de Javier Milei de eliminar el programa “Volver al Trabajo” -exPotenciar Trabajo-.

La gestión libertaria avanzará así con la baja de unos 900 mil planes sociales de $78 mil mensuales en todo el país y los reemplazará por un nuevo esquema de vouchers de capacitación laboral, condicionados a la asistencia y finalización de cursos.

Desde la Corriente Clasista y Combativa de Bahía Blanca (CCC) se detalló que esta mañana, a las 9, en la Plaza Rivadavia “salimos en Bahía Blanca y en todo el país contra la baja de los SSC (Salario Social Complementario) que está frizado desde hace más de dos años en 78 mil pesos”.

El dirigente local de la CCC, César García, detalló que las más afectadas son “compañeras que cocinan en comedores, merenderos o hacen un trabajo social en los barrios” y que en Bahía “hay 2974 personas” beneficiarias del programa.

“Estas personas dejarán de cobrar a partir de abril y quedarán a la buena de Dios y por eso nos vamos a juntar un conjunto de organizaciones sociales a reclamar que no se dé de baja, que se aumente el monto y para reclamar por cooperativas de trabajo municipales”, sostuvo el referente.

“También llevaremos ollas vacías mostrando la necesidad que hay en los barrios y alimentos para comedores y merenderos, tanto secos, frescos y verduras, y nos uniremos también con los abuelos por una jubilación digna”, agregó.