Puerto Comercial saldó la deuda por las jirafas de básquet y agradeció el apoyo de la comunidad

El club Puerto Comercial canceló la deuda contraída para la adquisición de las jirafas de básquet, “una obligación que superaba los 20 millones de pesos y que representaba una enorme preocupación para el presente y el futuro de la institución”.

“Este logro nos permite mirar hacia adelante con esperanza, seguir fortaleciendo nuestro patrimonio y continuar trabajando para que el club crezca cada día más, brindando mejores oportunidades para nuestros deportistas, niños, jóvenes y familias”, expresó la entidad.

El club whitense expresó su “más profundo agradecimiento a todos los que tendieron una mano en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente”.

“La inundación nos golpeó con dureza, poniendo en riesgo el funcionamiento de nuestra institución. Sin embargo, la solidaridad volvió a demostrar que cuando una comunidad se une, no hay obstáculo imposible de superar”, señaló Comercial en un comunicado emitido este martes.