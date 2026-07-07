martes, julio 7, 2026
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Se juegan los cuartos de final del Torneo Apertura de Fútbol Senior

De La Bahía Noticias

Hoy se disputarán los cuartos de final del Torneo Apertura de Fútbol Senior con dos cruces que definirán a los últimos semifinalistas del certamen.

Los encuentros se desarrollarán en los predios deportivos de los clubes Comercial y Tiro Federal.

Los partidos programados son Comercial (3) vs. San Francisco (7) y Pacífico C (4) vs. Sansinena (5).

Los ganadores avanzarán a las semifinales, donde ya esperan Bella Vista (1) y Sporting (2), clasificados de manera directa por su desempeño en la fase regular.

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