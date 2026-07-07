Se juegan los cuartos de final del Torneo Apertura de Fútbol Senior

Hoy se disputarán los cuartos de final del Torneo Apertura de Fútbol Senior con dos cruces que definirán a los últimos semifinalistas del certamen.

Los encuentros se desarrollarán en los predios deportivos de los clubes Comercial y Tiro Federal.

Los partidos programados son Comercial (3) vs. San Francisco (7) y Pacífico C (4) vs. Sansinena (5).

Los ganadores avanzarán a las semifinales, donde ya esperan Bella Vista (1) y Sporting (2), clasificados de manera directa por su desempeño en la fase regular.