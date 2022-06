Qatar 2022: Luis Enrique asegura que las selecciones de Argentina y Brasil “están muy por encima del resto”

El entrenador de la Selección española, Luis Enrique, aseguró que tanto Argentina y Brasil “están muy encima del resto” de cara al Mundial de Qatar 2022.

“Si me preguntas si veo a una selección por encima del resto, creo que Argentina. También Brasil, si no la menciono los periodistas se me echarían encima. Están muy por encima del resto”, sentenció el entrenador español.

Luis Enrique se refirió así a las dos selecciones sudamericanas que fueron finalistas de la última Copa América que ganó el equipo de Lionel Scaloni, y que hace pocos días sumó un título internacional más al vencer a Italia 3 a 0.

En tanto, el DT de la “furia” se mostró realista en torno a lo que puede brindar su equipo, pero también hizo un paralelismo en sobre lo difícil que es el fútbol en la actualidad.

“Si alguien quiere que arrasemos en cada partido, es que no sabe lo que es el fútbol moderno. Miren a Francia, por ejemplo, campeona del mundo y de la Nations. No hay nadie que gane fácil, si quieren que seamos diferentes, lo siento pero no lo somos”, expresó.

No obstante expresó que España es “una gran selección, que pelea por cada partido” y se lamentó que “a algunos les interese generar dudas alrededor del equipo”. (NA).

