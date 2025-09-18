Qué se sabe de los alertas amarillo y naranja emitidos para Bahía Blanca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene esta mañana los alertas amarillo y naranja para Bahía Blanca.

El alerta amarillo se mantiene para la mañana y la noche de este jueves 18 de septiembre.

El área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

En tanto, el organismo nacional informó que mantiene el alerta naranja por tormentas para el viernes a la madrugada y que durante la mañana Bahía Blanca estará bajo alerta amarillo.

El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Finalmente, el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para la mañana del sábado.