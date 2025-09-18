jueves, septiembre 18, 2025
Locales

A las nueve de la mañana de este jueves cortan la luz en algunos sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca y en General Cerri.

Las interrupciones se harán:

– de 9 a 11 en el cuadrante comprendido por las calles Del Valle, Parchappe, Liniers, Castelar.
– de 9 a 14 en General Daniel Cerri.
– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante de avenida Arias, Falcon, Fitz Roy, Cuba.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

