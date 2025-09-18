Olavarría: una mujer y una nena murieron en un siniestro vial

Una mujer de 38 años y su hija de 9 murieron ayer en un trágico accidente vial en Olavarría.

El hecho ocurrió cuando el Renault Clio en el que viajaban impactó de lleno contra un limitador de velocidad.

El siniestro se registró en la intersección de Avenida Trabajadores y Avenida Reconquista, en dirección al Cementerio Loma de Paz.

Por motivos que aún son materia de investigación, el vehículo chocó de manera abrupta contra la columna del reductor.

De acuerdo con lo informado por el portal Infoeme, la conductora, identificada como Laura Lavalle —empleada municipal—, y su hija fallecieron en el lugar.

Como consecuencia del impacto, también resultó herido otro niño de 6 años que viajaba en el automóvil.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, donde quedó internado en el sector de cuidados intensivos en estado grave. (Diario El Norte)