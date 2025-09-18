Crecida del río Salado: se derrumbó un puente ferroviario y advierten por otro de la ruta 5

Un puente ferroviario que data de hace más de 100 años situado en el partido bonaerense de Chivilcoy se derrumbó tras varias décadas de abandono.

La estructura, que unía las estaciones de Gorostiaga y Anderson del Ferrocarril Sarmiento, colapsó en las últimas horas, quedando sus restos sumergidos en el río Salado.

Por la crecida del río, desde la Carbap alertan por otro puente en la ruta nacional 5, ubicado en el partido de Bragado.

El ramal del tren se encontraba inactivo desde 1994, pero el puente era frecuentemente utilizado por ciclistas que lo cruzaban para sortear el río, señaló el sitio Bragado Informa.

El derrumbe del puente se produce en un contexto de creciente preocupación por el estado de las infraestructuras de transporte en la región.

Al mismo tiempo, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) emitió una nota urgente a las autoridades nacionales.

Dirigida al secretario de Coordinación de Infraestructura de la Nación, Martín Maccarone, la misiva alerta sobre el riesgo de socavamiento en las estructuras de sostén del puente que cruza el río Salado sobre la ruta nacional 5.

La nota, firmada por Ignacio Kovarsky de Carbap y Alberto Larrañaga, coordinador de la Comisión de Aguas, se basa en relevamientos fotográficos y alertas recibidas de productores rurales de Alberti y la Sociedad Rural de Bragado.

La Carbap urge a las autoridades a tomar medidas preventivas para evitar un desastre similar al ocurrido en Chivilcoy. (Bragado Informa)