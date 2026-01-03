domingo, enero 4, 2026
Nacionales

El presidente de Uruguay rechaza la intervención en Venezuela

De La Bahía 915

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, rechazó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y dijo estar siguiendo “con atención” los próximos acontecimientos, por lo que convocó a su gabinete de ministros para este domingo 4 de enero.

“Ante la grave crisis internacional por todos conocida, el gobierno uruguayo ya se expresó a través de su cancillería: rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana”, escribió el mandatario uruguayo en su cuenta de X.

“El fin no puede justificar los medios”, afirmó Orsi, quien informó que convocó a sus ministros a una reunión que se llevará a cabo este domingo.

El Gobierno de Uruguay manifestó su seria preocupación ante los “ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana” y reafirmó el carácter de América Latina y el Caribe “como una zona de paz”.

“Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, indica un comunicado emitido por la Cancillería.

Se enfatiza sobre este punto que “los Estados se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.

De acuerdo con esto, Uruguay llamó a las autoridades de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos a “hacer uso de sus buenos oficios a fin de procurar una solución positiva ante esta difícil situación”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que su país ha llevado a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y que su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país”. (EFE)

