Brasil dice que EEUU cruzó una “línea inaceptable” con ataques militares a Venezuela

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó el sábado el ataque militar de Estados Unidos contra

Venezuela y la captura de su par venezolano, Nicolás Maduro, calificándolo de cruce de “una línea inaceptable”.

“Estos actos representan una afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela y un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”, dijo Lula en una publicación en la red social X.

Lula había dicho con anterioridad que una intervención armada en Venezuela sería una “catástrofe humanitaria” y había ofrecido que su país fuera mediador en la disputa entre ambos países. (Reuters)