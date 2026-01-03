El presidente electo de Chile dice que la detención de Maduro es “una gran noticia”

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, dijo este sábado que la detención del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos “es una gran noticia para la región” y pidió a los Gobiernos latinoamericanos “coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país”.

Kast, que asumirá el cargo el próximo 11 de marzo y es aliado del estadounidense Donald Trump, aseguró en su cuenta de X que la permanencia de Maduro en el poder fue porque “expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado”.

“Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional”, indicó el abogado ultracatólico, que ganó las elecciones el pasado diciembre con un duro discurso contra la migración irregular y la delincuencia.

Kast, que prometió en campaña expulsar a los miles de migrantes irregulares que viven en Chile -en su mayoría venezolanos-, declaró que “ahora empieza una tarea mayor” y pidió coordinación a los Gobiernos regionales.

“Los gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas; coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país; apoyar la recuperación de su sistema democrático y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado”, agregó Kast.

El jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, anunció que EEUU llevó a cabo este sábado “con éxito” un ataque a gran escala contra Venezuela y dijo haber capturado al presidente venezolano y a su esposa y haberlos sacado del país. (EFE)