Finalizó la primera etapa de recuperación del Frente Costero

En el marco del programa Bahía Al Mar, y a partir del trabajo conjunto entre el Municipio de Bahía Blanca y el Consorcio de Gestión del Puerto, finalizó la primera etapa de las obras de recuperación del Parque Costero Almirante Brown, un espacio elegido por vecinos y vecinas para el disfrute de actividades recreativas al aire libre, en un entorno único frente al mar.

El intendente Federico Susbielles recorrió el sector tras la culminación de los trabajos y destacó el esfuerzo sostenido realizado durante los últimos meses: “Queremos agradecer nuevamente el compromiso del Puerto de Bahía Blanca con la comunidad, trabajando juntos para recuperar espacios que son de todos”, señaló.

Esta primera etapa incluyó la erradicación de basurales, con la remoción de 200 bateas de residuos; la apertura de un nuevo camino de acceso, mediante el movimiento de 300 m³ de tosca para conformar una calle de 200 metros lineales, con ingreso por el balneario Maldonado; y la instalación de una playa de estacionamiento y dos miradores, uno lindero al balneario y otro con vista al estuario.

“Este es un lugar emblemático de la ciudad, donde se viven algunos de los atardeceres más lindos y que históricamente eligen los pescadores. Por eso era fundamental recuperarlo y ponerlo en valor”, expresó Susbielles.

Además, el intendente adelantó que durante este año se avanzará con la instalación de baños públicos y la mejora del equipamiento urbano en el sector del Espigón de Pescadores, como parte de una intervención integral del frente costero.

“Estamos a las puertas del inicio de importantes obras hidráulicas y de reacondicionamiento urbano, pensadas para reconstruir Bahía Blanca, recuperar el espacio público y generar más oportunidades de disfrute para nuestros vecinos y vecinas”, concluyó.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso con una Bahía Blanca integrada a su frente costero, promoviendo el uso responsable y comunitario de los espacios públicos.