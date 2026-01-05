Circuito de Reyes: habrá cortes de tránsito y cambios en el transporte público

El lunes a la tarde-noche se realizará en la ciudad la edición número 68 del Circuito de Reyes, desde el Teatro Municipal.

La largada será a las 22, mientras que desde las 20, tendrá lugar un encuentro de ritmos.

El recorrido será por avenida Alem, Perú, Charlone, Don Bosco, avenida Colón, Ángel Brunel, O’Higgins y Alsina.

Desde las 9 de la mañana y hasta la 1 del martes, se cerrará al tránsito vehicular la intersección de Alsina y Dorrego.

Cortes progresivos de acuerdo al desarrollo de la siguiente manera:

*12 de Octubre e Irigoyen

*Alsina y Dorrego (corte fijo)

*Irigoyen y Dorrego (fijo)

*Rodríguez y Zapiola

*Zapiola y 11 de Abril

*Zapiola y Casanova

*Salta y Panamá

*Trelew y Panamá

*Trelew y Agustín Álvarez

*Panamá y San Juan

*Sarmiento y 12 de Octubre

*12 de Octubre y Tres Arroyos

*12 de Octubre y 19 de Mayo

*12 de Octubre y Caronti

*12 de Octubre y Paraguay

*12 de Octubre y Santiago del Estero

*12 de Octubre y Trelew

*12 de Octubre y Córdoba

*Panamá y Perú

*San Juan y Zapiola

*Santiago del Estero y Nicaragua

*Santiago del Estero y Alvarado

*San Juan y Mitre

*Zelarrayán y Santiago del Estero

*Mendoza y Estomba

*Mendoza y Vicente López

Vieytes y Bravard

*Mendoza y Güemes

*Castelli y Chancay

*Mendoza y Viamonte

*Chancay y Terrada

*Mendoza y Tucumán

*Chancay y 9 de Julio

*Mendoza y Almafuerte

*S. Laspiur y Juan Molina

*Bravard y Almafuerte

*Brickman y Av. Colón

*Avellaneda y Av. Colón

*Tte. Farías y Av. Colón

*Chile y O’Higgins

*Moreno y Almafuerte

*O’Higgins y Santa Fe

*9 de Julio y Donado

*Tucumán y Moreno

*A. Brunel y O’Higgins

*Santa Fe y Donado

*Donado y Thompson

*Av. Colón y Darregueira

*Donado y Berutti

*Av. Colón y Saavedra

*Donado y Brown

*Estomba y Av. Colón

*Av Colón y Vte. López

*Estomba y Moreno

*San Martín y Belgrano

*Soler e Irigoyen

*Lamadrid y Belgrano

*Dorrego e Irigoyen

CORTES AL PASO:

*Charlone y Malvinas

*Charlone y Avellaneda

*Charlone y Bolivia

*Charlone y Don Bosco

*Bravard y Don Bosco

*Juan Molina y Don Bosco

*Holdich y Don Bosco

*Patricios y Don Bosco

**Blandengues y Don Bosco

*Roca y Don Bosco

*Gorriti y Don Bosco

*Rondeau y Don Bosco

*Moreno y Don Bosco

*Av Colón y Paunero

*Av Colón y Tte. Farías

*Av Colón y Don Bosco

*Chile y Donado

*Brikman y Donado

*Chile y Fitz Roy.

Además, habrás cambio de recorridos de colectivos desde las 19 a las 00:

*500: Nueva Belgrano a Saladero circulará por Av. Alem, Córdoba, Mitre, 19 de Mayo, Gorriti, Güemes, Saavedra, España y rec hab. Regresa por Zelarrayán, Casanova, Alvarado, Uruguay y rec hab.

*502: Villa del Parque a Villa Rosas por Av Alem, Córdoba, Zapiola, 19 de Mayo, Gorriti, Güemes, Saavedra, España y rec hab. Regresa por Rodríguez, Alvarado, Uruguay y rec hab.

*503: Villa Rosas a Chango Más por Brickman, Rondeau, Zelarrayán, Casanova, 12 de Octubre, López Francés y rec hab. Regresa por Tombesi, Urquiza, Caronti, Blandengues, Güemes y rec hab.

*504: Hosp. Penna a Ing. White por Brown, Donado, Emilio Rosas, Av. Colón y rec hab. Regresa por Av. Colón, Paunero, O`Higgins, Tte. Farias, Bolivia, Rondeau, Güemes, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y rec hab.

*505: Rosendo López a Pampa Central por Brown, Vieytes, Blandengues y rec hab. Regresa por Roca, Güemes, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y rec hab.

*506: Villa Muñiz a Villa Nocito por Lavalle, España, Berutti, Moreno y rec hab. Regresa por Rondeau, Viamonte, Darregueira, Fitz Roy, Chiclana y rec hab.

*507: Hospital Municipal a Harding Green por Estomba, Gorriti, Güemes, Saavedra, Pueyrredón, Israel y rec hab. Regresa por Brandsen, Brown, Vieytes, 11 de Abril, Zelarrayán y rec hab.

*509: Alternativa a Miramar por Estomba, Gorriti, Güemes, Saavedra, Fitz Roy, Las Heras y rec hab. Regresa por Sarmiento, 12 de Octubre, Caronti, Zelarrayan y rec hab.

*512: Parque de la Ciudad – 5 de Abril por Mendoza, Güemes, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y hab.

*513: Bº Los Alpatacos a Viajantes del Sur por Estomba, Gorriti, Güemes, Saavedra, Villarino, Chiclana y rachab.

*513EX: Harding Green a UNS por Fitz Roy, Las Heras, Corrientes, 12 de Octubre, Paraguay, Estomba, Gorriti, Güemes, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y rec hab (regreso por las mismas calles)

*514: Coca Cola a Maldonado por San Martín, Belgrano, Donado, Berutti, Castelli y rec hab. Regresa por Rondeau, Güemes, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y rec hab.

*516: Bº Cooperación a Villa Italia por Mitre, 19 de Mayo, Gorriti, Güemes, Saavedra, Fitz Roy y rec hab. Regresa por Brandsen, Undiano, Brown, Vieytes, 11 de Abril, Zelarrayán y rec hab.

*517: Parque de la Ciudad a Espora por Güemes, Saavedra, Fitz Roy y rec hab.

*518: Bº Universitario a Villa Serra por Estomba, Gorriti, Güemes, Saavedra, Donado y rec hab. Regresa por Brickman, Malvinas, Rondeau y rec hab.

*519: Gral. Daniel Cerri a Pedro Pico lo hará por Juan Molina, Güemes, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y rec hab.

*519 A: Paraje Don Ramiro a Patagonia por Mitre, Las Heras, Corrientes, H. Yrigoyen y rec hab.

*520: Cabildo a Centro por Sarmiento, Urquiza, Napostá, Belgrano, Dorrego, Lavalle y Lamadrid. Hacia Cabildo, salida desde Lamadrid, Belgrano, Soler ,las Heras , Corrientes, Irigoyen y rec hab. En este caso, los pasajeros ascenderán y descenderán únicamente en Lamadrid 290.