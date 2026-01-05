Circuito de Reyes: habrá cortes de tránsito y cambios en el transporte público
El lunes a la tarde-noche se realizará en la ciudad la edición número 68 del Circuito de Reyes, desde el Teatro Municipal.
La largada será a las 22, mientras que desde las 20, tendrá lugar un encuentro de ritmos.
El recorrido será por avenida Alem, Perú, Charlone, Don Bosco, avenida Colón, Ángel Brunel, O’Higgins y Alsina.
Desde las 9 de la mañana y hasta la 1 del martes, se cerrará al tránsito vehicular la intersección de Alsina y Dorrego.
Cortes progresivos de acuerdo al desarrollo de la siguiente manera:
*12 de Octubre e Irigoyen
*Alsina y Dorrego (corte fijo)
*Irigoyen y Dorrego (fijo)
*Rodríguez y Zapiola
*Zapiola y 11 de Abril
*Zapiola y Casanova
*Salta y Panamá
*Trelew y Panamá
*Trelew y Agustín Álvarez
*Panamá y San Juan
*Sarmiento y 12 de Octubre
*12 de Octubre y Tres Arroyos
*12 de Octubre y 19 de Mayo
*12 de Octubre y Caronti
*12 de Octubre y Paraguay
*12 de Octubre y Santiago del Estero
*12 de Octubre y Trelew
*12 de Octubre y Córdoba
*Panamá y Perú
*San Juan y Zapiola
*Santiago del Estero y Nicaragua
*Santiago del Estero y Alvarado
*San Juan y Mitre
*Zelarrayán y Santiago del Estero
*Mendoza y Estomba
*Mendoza y Vicente López
Vieytes y Bravard
*Mendoza y Güemes
*Castelli y Chancay
*Mendoza y Viamonte
*Chancay y Terrada
*Mendoza y Tucumán
*Chancay y 9 de Julio
*Mendoza y Almafuerte
*S. Laspiur y Juan Molina
*Bravard y Almafuerte
*Brickman y Av. Colón
*Avellaneda y Av. Colón
*Tte. Farías y Av. Colón
*Chile y O’Higgins
*Moreno y Almafuerte
*O’Higgins y Santa Fe
*9 de Julio y Donado
*Tucumán y Moreno
*A. Brunel y O’Higgins
*Santa Fe y Donado
*Donado y Thompson
*Av. Colón y Darregueira
*Donado y Berutti
*Av. Colón y Saavedra
*Donado y Brown
*Estomba y Av. Colón
*Av Colón y Vte. López
*Estomba y Moreno
*San Martín y Belgrano
*Soler e Irigoyen
*Lamadrid y Belgrano
*Dorrego e Irigoyen
CORTES AL PASO:
*Charlone y Malvinas
*Charlone y Avellaneda
*Charlone y Bolivia
*Charlone y Don Bosco
*Bravard y Don Bosco
*Juan Molina y Don Bosco
*Holdich y Don Bosco
*Patricios y Don Bosco
**Blandengues y Don Bosco
*Roca y Don Bosco
*Gorriti y Don Bosco
*Rondeau y Don Bosco
*Moreno y Don Bosco
*Av Colón y Paunero
*Av Colón y Tte. Farías
*Av Colón y Don Bosco
*Chile y Donado
*Brikman y Donado
*Chile y Fitz Roy.
Además, habrás cambio de recorridos de colectivos desde las 19 a las 00:
*500: Nueva Belgrano a Saladero circulará por Av. Alem, Córdoba, Mitre, 19 de Mayo, Gorriti, Güemes, Saavedra, España y rec hab. Regresa por Zelarrayán, Casanova, Alvarado, Uruguay y rec hab.
*502: Villa del Parque a Villa Rosas por Av Alem, Córdoba, Zapiola, 19 de Mayo, Gorriti, Güemes, Saavedra, España y rec hab. Regresa por Rodríguez, Alvarado, Uruguay y rec hab.
*503: Villa Rosas a Chango Más por Brickman, Rondeau, Zelarrayán, Casanova, 12 de Octubre, López Francés y rec hab. Regresa por Tombesi, Urquiza, Caronti, Blandengues, Güemes y rec hab.
*504: Hosp. Penna a Ing. White por Brown, Donado, Emilio Rosas, Av. Colón y rec hab. Regresa por Av. Colón, Paunero, O`Higgins, Tte. Farias, Bolivia, Rondeau, Güemes, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y rec hab.
*505: Rosendo López a Pampa Central por Brown, Vieytes, Blandengues y rec hab. Regresa por Roca, Güemes, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y rec hab.
*506: Villa Muñiz a Villa Nocito por Lavalle, España, Berutti, Moreno y rec hab. Regresa por Rondeau, Viamonte, Darregueira, Fitz Roy, Chiclana y rec hab.
*507: Hospital Municipal a Harding Green por Estomba, Gorriti, Güemes, Saavedra, Pueyrredón, Israel y rec hab. Regresa por Brandsen, Brown, Vieytes, 11 de Abril, Zelarrayán y rec hab.
*509: Alternativa a Miramar por Estomba, Gorriti, Güemes, Saavedra, Fitz Roy, Las Heras y rec hab. Regresa por Sarmiento, 12 de Octubre, Caronti, Zelarrayan y rec hab.
*512: Parque de la Ciudad – 5 de Abril por Mendoza, Güemes, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y hab.
*513: Bº Los Alpatacos a Viajantes del Sur por Estomba, Gorriti, Güemes, Saavedra, Villarino, Chiclana y rachab.
*513EX: Harding Green a UNS por Fitz Roy, Las Heras, Corrientes, 12 de Octubre, Paraguay, Estomba, Gorriti, Güemes, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y rec hab (regreso por las mismas calles)
*514: Coca Cola a Maldonado por San Martín, Belgrano, Donado, Berutti, Castelli y rec hab. Regresa por Rondeau, Güemes, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y rec hab.
*516: Bº Cooperación a Villa Italia por Mitre, 19 de Mayo, Gorriti, Güemes, Saavedra, Fitz Roy y rec hab. Regresa por Brandsen, Undiano, Brown, Vieytes, 11 de Abril, Zelarrayán y rec hab.
*517: Parque de la Ciudad a Espora por Güemes, Saavedra, Fitz Roy y rec hab.
*518: Bº Universitario a Villa Serra por Estomba, Gorriti, Güemes, Saavedra, Donado y rec hab. Regresa por Brickman, Malvinas, Rondeau y rec hab.
*519: Gral. Daniel Cerri a Pedro Pico lo hará por Juan Molina, Güemes, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y rec hab.
*519 A: Paraje Don Ramiro a Patagonia por Mitre, Las Heras, Corrientes, H. Yrigoyen y rec hab.
*520: Cabildo a Centro por Sarmiento, Urquiza, Napostá, Belgrano, Dorrego, Lavalle y Lamadrid. Hacia Cabildo, salida desde Lamadrid, Belgrano, Soler ,las Heras , Corrientes, Irigoyen y rec hab. En este caso, los pasajeros ascenderán y descenderán únicamente en Lamadrid 290.