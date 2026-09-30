Racing: Marcos Rojo faltó a la práctica en medio de rumores

El futbolista Marcos Rojo se ausentó de la práctica de Racing Club para forzar su traspaso a Estudiantes de La Plata, según informó ESPN.

El defensor comunicó su postura de no jugar más en la entidad tras una fuerte discusión con el presidente Diego Milito.

La directiva rechazó la salida del jugador al considerarlo un referente del plantel.

El deportista busca terminar su carrera en el club platense y disputar las semifinales de la Copa Libertadores.

Por su parte, la institución de Avellaneda atraviesa una crisis deportiva que provocó la destitución del entrenador Juan Pablo Vojvoda.