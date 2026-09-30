Reporteros Sin Fronteras protestaron contra el presidente Milei en París

La organización Reporteros Sin Fronteras protestó este miércoles contra Javier Milei, a quien considera un “depredador” de la libertad de prensa, con un camión que proyectó por el centro de París mensajes del presidente argentino en la red social X contra los periodistas.

“No odiamos lo suficiente a los periodistas” o “Periodistas de mierda, después se quejan cuando les digo que son mierdas humanas que se la pasan mintiendo” son algunos de sus mensajes proyectados en francés por el camión de RSF.

Milei es “claramente un peligro para la libertad de la prensa”, uno de sus “depredadores”, dijo el director general de RSF, Thibaut Bruttin, recordando que Argentina cayó 58 puestos en la clasificación mundial elaborada cada año por esta organización con sede en París.