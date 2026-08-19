Racing y Belgrano se miden por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina

Racing Club y Belgrano de Córdoba se enfrentarán hoy, a las 19:15, por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina en momentos opuestos.

Para Racing, el partido es crucial. El equipo de Avellaneda acumula tres derrotas consecutivas en el torneo local, lo que lo dejó lejos de la clasificación a copas internacionales. Esto convierte a la Copa Argentina en su camino más directo a la próxima Copa Libertadores.

Para este encuentro, el técnico Juan Pablo Vojvoda dispondrá el regreso del delantero Adrián Martínez. El panorama de Belgrano es diferente.

El equipo cordobés es el vigente campeón del fútbol argentino y llega con una racha de dos victorias seguidas.

El ganador del cruce, que se juega en San Luis, se enfrentará al vencedor del duelo entre Vélez y Boca Juniors.