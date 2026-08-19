Tigre buscará revertir la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana cuando visite a Montevideo City Torque.

El equipo argentino está obligado a ganar en Uruguay para avanzar a cuartos de final, después de perder 1-0 en el partido de ida disputado en Argentina.

El conjunto uruguayo se impuso con un gol de Franco Pizzichillo y le alcanza con un empate para clasificar. El encuentro de vuelta, desde las 21:30, se jugará en el estadio Centenario de Montevideo.

Para este partido decisivo, ambos entrenadores reservaron a sus jugadores titulares en los compromisos de sus ligas locales.

El ganador de esta llave se enfrentará en la siguiente fase al vencedor de la serie entre el Cienciano de Perú y el Botafogo de Brasil.