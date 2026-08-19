Ultimátum del Pentágono a 30 universidades de EE. UU. por nexos de riesgo con China

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ordenó a 30 universidades del país que cancelen sus vínculos con instituciones extranjeras consideradas una amenaza.

Los centros académicos que no completen la auditoría antes del 31 de agosto enfrentan la suspensión de fondos federales.

La medida se enfoca principalmente en lazos con entidades chinas y busca impedir la transferencia no autorizada de tecnología.

La directiva se basa en una lista de 130 organizaciones de China, Rusia e Irán. Un director de tecnología del Pentágono afirmó que el departamento tiene “tolerancia cero” con alianzas que comprometan la seguridad nacional.

En respuesta, una portavoz de la embajada china calificó la acción como una politización de los intercambios educativos.

Desde el sector académico, una representante del American Council on Education expresó su preocupación por el tono de la directiva.

Universidades estadounidenses bajo amenaza de perder fondos federales

Harvard University

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Johns Hopkins University

Georgetown University

Cornell University

University of California, Berkeley

University of California, San Diego

Penn State University

University of California, Los Angeles (UCLA)

University of Southern California (USC)

Duke University

New York University (NYU)

Yale University

Stanford University

(Las 16 universidades restantes permanecen bajo reserva oficial).