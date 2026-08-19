Una ola de calor afecta al sur de Estados Unidos

La ciudad de Miami registró el martes 37,8º y empató su récord histórico de temperatura. Es la segunda vez que alcanza esa marca desde que comenzaron los registros oficiales en 1895.

La anterior ocasión fue el 21 de julio de 1942. La temperatura registrada en el aeropuerto internacional superó en 5 grados el promedio para esta época del año.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el episodio se debió a vientos del oeste que bloquearon la brisa marina que suele moderar el calor.

El fenómeno forma parte de una ola de calor más amplia que afecta al sur de Estados Unidos. Al menos otras diez ciudades de Florida también informaron temperaturas récord.

Los meteorólogos ahora vigilan si la marca puede repetirse en los próximos días.