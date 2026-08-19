Junta Médica del juicio de Maradona usa por error estudios clínicos del padre del astro

La Junta Médica Interdisciplinaria, creada en 2021 para analizar el caso de la muerte de Diego Armando Maradona, incluyó erróneamente estudios clínicos de su padre.

Durante la audiencia, se destacó que los análisis que revelaban “falla renal crónica” pertenecían a un número de socio de Swiss Medical que correspondía al padre, no al futbolista.

Además, las fechas de los estudios no coincidían con la presencia de Maradona en Argentina, lo que podría debilitar los argumentos de la Junta Médica.

Son juzgados en este proceso por el delito de homicidio simple con dolo eventual la médica Forlini, el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni, y el enfermero Ricardo Almirón.