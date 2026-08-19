Otro gran triunfo de Tirante en Cincinatti

El argentino Thiago Agustín Tirante venció al checo Jakub Mensik en tres sets en el Abierto de Cincinnati, clasificándose por primera vez a cuartos de final de un Masters 1.000.

Tirante, que es el número 50 del mundo, se impuso con parciales de 5-7, 6-4 y 6-4 en 2 horas y 15 minutos. En la siguiente ronda, se enfrentará al ganador del duelo entre Alex de Miñaur y Arthur Fils.

Este triunfo también lo eleva al puesto 41 en el ranking ATP, su mejor posición hasta la fecha.

Tirante es el primer argentino en alcanzar cuartos de final en Cincinnati desde 2018. Desde abril, su récord es de 7-2 contra jugadores del ‘Top 20’, incluyendo una victoria sobre Novak Djokovic.