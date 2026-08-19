a AFA dice que existió una “campaña miserable” contra Argentina tras la final del Mundial

Un mes después de la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, denunció una “campaña miserable” contra la selección argentina.

En un comunicado, expresó que hubo intentos de desacreditar a los jugadores, quienes, según él, dieron su máximo esfuerzo en la cancha.

Criticó las teorías conspirativas que sugerían que el equipo había perdido deliberadamente para evitar sanciones relacionadas con las Malvinas.

Tapia lamentó que los difusores de estas acusaciones no hayan pedido disculpas después de un mes, enfatizando que acusar a los jugadores de traición es inaceptable.