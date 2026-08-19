La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, resaltó que Sudamérica es “el epicentro de la cocaína mundial”, produciendo entre 3.800 y 4.000 toneladas anuales, especialmente desde Colombia, que incrementó su producción cinco veces en la última década.

En el contexto de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) en Buenos Aires, Monteoliva describió la participación del jefe de la DEA como un reconocimiento importante del progreso argentino en la lucha contra el narcotráfico.

La conferencia, que reúne a oficiales de seguridad de múltiples países, se centra en la cooperación contra las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas.