miércoles, agosto 19, 2026
Nacionales

Académicos y científicos de Argentina cuestionan nuevo régimen para inversiones

De La Bahía Noticias

Un grupo de cerca de mil académicos y científicos de Argentina publicó una carta abierta expresando preocupación por el proyecto de ley para crear un nuevo Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

Denominado ‘súper RIGI’, el proyecto propone la renuncia a la regulación de sectores estratégicos durante una generación, limitando la capacidad del Estado para definir políticas públicas.

El RIGI, creado en 2024, busca promover inversiones en sectores como minería e hidrocarburos, ofreciendo beneficios fiscales y estabilidad por 30 años.

Los firmantes advierten que el ‘súper RIGI’, junto al proyecto de ley sobre sociedades que reconoce a entidades de IA, puede otorgar privilegios a empresas tecnológicas sin control democrático y generar impactos ambientales negativos por el alto consumo de recursos.

La carta fue firmada por docentes y miembros de universidades y organismos de investigación del país.

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