miércoles, agosto 19, 2026
Internacionales

Infantino pierde más apoyo tras declaraciones de un responsable de la FIFA

De La Bahía Noticias

En la FIFA, el apoyo al presidente Gianni Infantino ha disminuido tras la abrupta salida del director de operaciones, Kevin Lamour, quien criticó un controvertido plan de Infantino para vender derechos comerciales del Mundial.

La destitución de Lamour, descrita como “la gota que colmó el vaso” por el vicepresidente húngaro Sandor Csanyi, ha generado preocupaciones sobre el liderazgo y la comunicación interna en la organización.

Otros vicepresidentes, incluidos Aleksander Ceferin y Vittorio Montagliani, también han manifestado críticas. Infantino busca la reelección en marzo, pero federaciones como las de Gales e Israel han retirado su apoyo, demandando una revisión exhaustiva de la gestión de la FIFA.

Sin embargo, la CAF y Conmebol todavía respaldan a Infantino.

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