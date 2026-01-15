Realizan tareas de reencarpetado en un sector de calle Terrada

El intendente Federico Susbielles señaló que avanzan “las tareas de reencarpetado en calle Terrada, entre Maldonado y avenida La Plata” con el objetivo de mejorar “la circulación y la seguridad vial del sector”.

“Seguimos trabajando en distintos frentes de la ciudad de manera simultánea para reconstruir las calles más afectadas por la inundación”, explicó el jefe comunal.

“No nos detenemos: paso a paso, seguimos recuperando y cuidando cada barrio, con el objetivo de construir una Bahía más linda y mejor”, subrayó.