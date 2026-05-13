Realizan una colecta solidaria para una familia que deberá viajar a Buenos Aires por una cirugía cardíaca de su bebé

Una familia de Bahía Blanca inició una colecta solidaria para afrontar los gastos de alojamiento y traslado en Buenos Aires, donde deberá nacer su bebé, diagnosticado con L-TGV, una afección cardíaca congénita.

Según informaron José y Micaela Carolina Oyarzun, el bebé también presenta un orificio en el corazón y deberá ser operado tras el nacimiento, previsto para el próximo mes.

La familia señaló que no cuenta con los recursos necesarios para afrontar los gastos derivados del viaje y la estadía, por lo que solicita colaboración de la comunidad.

Además de la colecta, indicaron que realizan venta de bonos para reunir fondos.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias: MICA.DYLAN.MELO