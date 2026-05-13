Ajuste en Defensa: frenan la incorporación de cuatro helicópteros navales para la Base Naval Puerto Belgrano

La Decisión Administrativa formalizada en el Boletín Oficial de la República Argentina que realiza ajustes en Defensa cancela el crédito externo asignado a uno de los proyectos de adquisición más esperados por la Armada Argentina: la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano.

El dato más relevante de la modificación para el ámbito naval es la eliminación de los 10.620 millones de pesos de crédito externo asignados al Proyecto 22 “Incorporación de Cuatro Helicópteros Navales Livianos, Base Naval Puerto Belgrano“, dentro del Programa 16 de Alistamiento Operacional de la Armada Argentina.

“Ese crédito, contabilizado como préstamo del sector externo a largo plazo, financiaba la adquisición de cuatro rotores destinados a renovar parcialmente la capacidad aeronaval de la fuerza, en el contexto del envejecimiento progresivo de los SH-3H Sea King y los AS555 Fennec en servicio”, publicó el sitio especializado Zona Militar.

“La eliminación del financiamiento externo no implica necesariamente la cancelación definitiva del programa, pero sí su postergación hasta que se identifique una fuente de fondos alternativa”, detalló el portal.