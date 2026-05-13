Realizarán una jornada de vacunación antigripal itinerante en Bahía Blanca

Este viernes 15, de 10 a 15, se desarrollará una jornada gratuita de vacunación antigripal en el SUM del Bahía Blanca Plaza Shopping.

La campaña estará destinada a niños de entre 6 meses y 2 años, mayores de 65 años, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, embarazadas en cualquier trimestre, personal de salud y personas en contacto con aves de corral.

La aplicación de las dosis se realizará por orden de llegada.

Según se informó, las personas con factores de riesgo deberán presentar orden médica.