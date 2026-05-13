Demoraron a un hombre por encubrimiento

El Comando de Patrullas Bahía Blanca aprehendió a un hombre de 71 años, en el marco de una causa por encubrimiento.

El procedimiento se realizó anoche en la intersección de Teniente Farías y Undiano.

Según se informó, Jorge Alberto Chiavetta tenía en su poder una moto Guerrero G110 Trip, dominio 735-ERM, que registraba pedido de secuestro activo desde el 6 de enero de 2025 en una causa por hurto.

El rodado fue secuestrado y el aprehendido trasladado a sede policial.