miércoles, mayo 13, 2026
Policiales

Demoraron a un hombre por encubrimiento

De La Bahía Noticias

El Comando de Patrullas Bahía Blanca aprehendió a un hombre de 71 años, en el marco de una causa por encubrimiento.

El procedimiento se realizó anoche en la intersección de Teniente Farías y Undiano.

Según se informó, Jorge Alberto Chiavetta tenía en su poder una moto Guerrero G110 Trip, dominio 735-ERM, que registraba pedido de secuestro activo desde el 6 de enero de 2025 en una causa por hurto.

El rodado fue secuestrado y el aprehendido trasladado a sede policial.

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