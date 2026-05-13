La Cámara de Apelaciones bahiense revisará el rechazo a la cautelar contra la reforma de la ley de Glaciares

La Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca revisará la decisión judicial que frenó la aplicación de la Ley de Glaciares mientras se resuelve la cuestión de fondo.

La presentación fue realizada de manera conjunta por el Gobierno de La Pampa, la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, luego de que el Juzgado Federal de La Pampa rechazara la cautelar impulsada para suspender los cambios introducidos en la normativa ambiental.

El pedido incluía la suspensión de la aplicación de la reforma aprobada en el Senado Nacional hace un mes y la declaración de su “inconstitucionalidad, inconvencionalidad (la incompatibilidad con las normas internas) y nulidad absoluta”.

La nueva presentación tiene principal basamento en el error sustancial del rechazo, que omite analizar la cuestión desde una óptica ambiental y, por ende, no aplica los principios propios del derecho ambiental, tales como el precautorio, el de prevención y el de no regresión. Por el contrario, cita jurisprudencia y principios que no son aplicables al carácter de la demanda.

Además, la apelación reafirma una posición institucional firme: cuando están en juego el agua, el ambiente y los derechos de las generaciones presentes y futuras, se debe actuar con responsabilidad y con todos los instrumentos legales a su alcance para evitar retrocesos en materia de protección ambiental.