Señalan que en la marcha universitaria de Bahía Blanca participaron más de 16.500 personas

ADUNS, el gremio que nuclea a docentes universitarios y preuniversitarios de la Universidad del Sur, informó que en la manifestación de ayer en Bahía Blanca participaron más de 16.500 personas.

El cálculo que hizo el sindicato es el siguiente: “la bandera de arrastre (frente) medía 12 metros de ancho, 2 metros menos que el paso libre de la avenida (sin contar estacionamientos). 12 metros por 100 metros por cuadra por 7 cuadras por 2 personas por metros cuadrados es igual a 16.800 personas”.

“Este número no tiene en cuenta a las personas que no marchaban, pero que estaban sobre la vereda de cada cuadra aplaudiendo el paso de la columna”, dijeron desde el gremio.

Además, la marcha fue seguida en vivo por mil personas a través del canal de Youtube de ADUNS.