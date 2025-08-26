martes, agosto 26, 2025
Realizarán análisis gratuitos para la detección del Chagas en un centro de salud bahiense

De La Bahía Noticias

El Municipio de Bahía Blanca informó que el próximo viernes 29 de agosto se realizarán análisis gratuitos para la detección del Chagas en el Centro de Salud Leandro Piñeiro, ubicado en Adrián Veres y Martín Gil.

La jornada se desarrollará de 8 a 10:30 y no es necesario estar en ayunas.

La propuesta está destinada a personas nacidas en zonas con presencia de Chagas, con antecedentes familiares de la enfermedad o que hayan recibido transfusiones de sangre.

